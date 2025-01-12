Puslu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.01.2025 16:34

Fransa, Çad'daki bir askeri üsten daha çekildi

Fransa ile Çad arasındaki işbirliği anlaşmasının sona ermesinin ardından, Fransız askerleri Çad'ın Abeche şehrindeki Abeche Askeri Üssü'nü de tahliye etti.

Fransa, Çad'daki bir askeri üsten daha çekildi
[Fotograf: AFP]

Abeche Askeri Üssü'nde düzenlenen teslim törenine birçok Fransız ve Çadlı yetkili katıldı.

Abeche Valisi Bachar Ali Souleymane, törende yaptığı konuşmada, "Bu tarihi karar, Çad'ın savunma ve güvenlik güçlerine duyduğumuz güvenin bir göstergesidir," dedi.

Törenin ardından, Fransız askerlerinin konuşlu olduğu Abeche Askeri Üssü'nün Çad ordusuna devir teslim anlaşması taraflarca imzalandı.

​​​​​​​Üste bulunan 120 Fransız askerinden 90'ı ülkeyi terk ederken, kalan askerlerin de 31 Ocak'a kadar ülkeden ayrılması planlanıyor.

Çad hükümeti, 28 Kasım 2024'te Fransa ile imzalanan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı iptal etme kararı aldığını duyurmuştu.

Ardından Fransız savaş uçakları ve askeri birliklerinin ülkeyi terk etmeye başladığı belirtilmişti.

Fransız askerlerinin konuşlu olduğu Faya Askeri Üssü, Çad ordusuna 26 Aralık'ta teslim edilmişti.

Başkent Encemine'deki Adji Kossei Üssü'nün de 31 Ocak'ta Çad ordusuna teslim edilmesiyle Fransa'nın Çad'daki askeri varlığının tamamen sona erdirilmesi planlanıyor.

ETİKETLER
Fransa Çad
Sıradaki Haber
Gazze'nin kuzeyinde 100 gündür süren İsrail saldırıları nedeniyle 5 bin ölü ve kayıp var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:22
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
18:13
İletişim Başkanı Altun'dan, ABD'deki yangınlarla ilgili paylaşım
18:11
4 ilde yürütülen dolandırıcılık soruşturmasında 2 kişi tutuklandı
17:55
Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
18:08
Üsküdar'da kanalizasyon suyu denize aktı
17:21
Almanya'da 35 yıl sonra görülen şap hastalığı endişeye neden oldu
Ağrı'da tarihi İshak Paşa Sarayı sisle kaplandı
Ağrı'da tarihi İshak Paşa Sarayı sisle kaplandı
FOTO FOKUS
'Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri denizle buluştu
'Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri denizle buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ