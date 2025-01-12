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Dünya
AA 12.01.2025 16:30

İtalya'da bazı bankalar ve kurumlara siber saldırı düzenlendi

İtalya'da bazı bankalar ve kurumların Rusya yanlısı bilgisayar korsanlarının siber saldırısının hedefi olduğu duyuruldu.

İtalya'da bazı bankalar ve kurumlara siber saldırı düzenlendi
[Fotograf: Reuters]

İtalyan ANSA ajansının haberde, aralarında Intesa ve Monte Paschi olmak üzere bazı bankaların, ayrıca Taranto ve Trieste limanlarının ve bazı özel kuruluşların internet sitelerinin sabah saatlerinde "NoName057" isimli Rusya yanlısı bir grup bilgisayar korsanının siber saldırısına maruz kaldığı aktarıldı.

Haberde, Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'nın siber saldırıya uğrayan kurumlara destek verdiği ve söz konusu sitelerin işlevsel hale gelmesi için çalıştığı kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 9 Ocak'ta Roma'ya yaptığı ziyaret sırasında İtalya'da bazı devlet kurumlarının internet siteleri siber saldırıların hedefi olmuştu.

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