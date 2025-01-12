Çok Bulutlu 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 12.01.2025 14:16

Hiç gitmediği memleketine 10 milyon euroluk servet bıraktı

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan bir adam, ömrü boyunca hiç gitmediği Normandiya'daki kasabasına 10 milyon euroluk servetini bıraktı. Bu paranın, kasabanın yıllık belediye bütçesinin 5 katına denk olduğu açıklandı.

Hiç gitmediği memleketine 10 milyon euroluk servet bıraktı
[Facebook/Thiberville Belediyesi]

Paris'te yaşayan meteorolog Roger Thiberville, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Soyadını aldığı memleketi Thiberville'yi bir kez bile ziyaret etmeyen Roger Thiberville'ın mirasını bırakacak kimsesi de yoktu.

Thiberville kasabasının Belediye Başkanı Guy Paris, aldığı telefonla adamın 10 milyon euro civarındaki servetinin çoğunu kasabaya bıraktığını öğrendi.

Parayı nasıl harcayacaklarını düşünüyorlar

1773 nüfuslu kasabanın Belediye Başkanı, halkın ve yetkililerin memnun ve şaşkın bir halde olduğunu belirterek belediyenin yıllık bütçesinin 5 katı olan bu parayı nasıl harcayacaklarını düşündüklerini söyledi.

Başkan Paris, yerel radyo istasyonu France Bleu'ya "Açıkçası bu miktar hayal gücünün ötesinde. Henüz ne yapacağımızı bilmiyoruz." dedi.

Servetini bırakan Roger Thiberville'in Paris'te "mütevazı bir şekilde" yaşadığı aktarıldı.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
Gazze Sivil Savunma Birimi: İsrail’in son 5 gündeki saldırılarında 70 çocuk şehit oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:34
Fransa, Çad'daki bir askeri üsten daha çekildi
16:33
Gazze'nin kuzeyinde 100 gündür süren İsrail saldırıları nedeniyle 5 bin ölü ve kayıp var
16:35
İtalya'da bazı bankalar ve kurumlara siber saldırı düzenlendi
16:36
Bakan Fidan'dan Riyad'da diplomasi trafiği
16:18
Hindistan'da gizemli "kellik virüsü" paniğe neden oldu
14:22
Yavru gorilin ismi Zeytin oldu
Ağrı'da tarihi İshak Paşa Sarayı sisle kaplandı
Ağrı'da tarihi İshak Paşa Sarayı sisle kaplandı
FOTO FOKUS
'Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri denizle buluştu
'Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri denizle buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ