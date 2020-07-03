Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Fransa Başbakanı Edouard Philippe istifa etti
Reuters'ta yer alan habere göre, Fransa Başbakanı Edouard Philippe istifa ettiğini duyurdu.
Reuters'ın Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre Fransa Başbakanı Edouard Philippe görevinden istifa etti.
Açıklamada Philippe'in yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edeceği bildirildi.
Fransa'da yapılan yerel seçimlerde Macron'un partisi hayal kırıklığı yaşamış, Macron ekibinde değişikliğe gideceğini söylemişti.
Etiketler: Macron istifa fransa Edouard Philippe başbakanSon Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 11:04
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