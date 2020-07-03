Reuters'ın Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre Fransa Başbakanı Edouard Philippe görevinden istifa etti.

Açıklamada Philippe'in yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edeceği bildirildi.

Fransa'da yapılan yerel seçimlerde Macron'un partisi hayal kırıklığı yaşamış, Macron ekibinde değişikliğe gideceğini söylemişti.