Geri çağırma 2013 ila 2019 Escape, 2013 ila 2018 C-Max, 2013 ila 2016 Fusion, 2013 ila 2021 Transit Connect ve 2015 ila 2018 Edge araçlarını kapsıyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, web sitesinde yayınlanan belgelerde, vites değiştirme kablosunu şanzımana bağlayan bir mekanizmanın bozulabileceğini veya ayrılabileceğini söylüyor.

Bu, araçların istenen vitese geçmesini durdurabilir. Parka kaydırıldığı düşünülen bir araç, aslında farklı bir viteste olabilir ve bu da aracın kaymasına neden olabilir.

Ford, belgelerde sorun nedeniyle dört yaralanma raporu ve başka altı maddi hasar iddiası olduğunu bildiğini söylüyor.

Şirketin sorunla ilgili 1.630 garanti raporu ve 233 şikayeti var.

Bayiler ilgili mekanizmayı değiştirecek ve koruyucu bir kapak ekleyecek. Sahipler, 27 Haziran'dan itibaren mektupla bilgilendirilecek.