Şirket, genel kurul toplantısında çalışanlarını bilgilendirdi ve kararı yakında resmi olarak açıklayacak.

IKEA, ülkedeki satış noktaları için planlarını ele almadı, ancak çevrimiçi mağazasının çalışmaya devam edeceği bildirdi.

Şirketin basın servisi raporları doğrulayarak RBC gazetesine verdiği demeçte, IKEA'nın Rusya'daki iş ölçeğini azaltacağını, bazı çalışanlarını işten çıkaracağını ve Leningrad, Kirov ve Novgorod'da bulunan dört Rus fabrikasının tümü için yeni sahipler aramaya başlayacağını söyledi.

Firma, ev eşyalarının depolarda satışını organize edeceğini ve tarihlerin daha sonra IKEA web sitesinde duyurulacağını kaydetti.

Basın servisi, dünya genelinde tedarik zincirleri ve iş süreçleriyle ilgili durumun son aylarda önemli ölçüde kötüleştiğini vurguladı.

“Bunun ışığında, öngörülebilir gelecekte satışları sürdürme olasılığını görmüyoruz. Sonuç olarak, [şirket] Rusya'daki iş ölçeğini küçültmeye karar verdi. Bu zor bir karar, ancak gerekli olduğuna inanıyoruz” dedi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Viktor Evtukhov'a göre IKEA, işini kaybeden çalışanlarına yedi aylık maaş tazminatı ödemeyi planlıyor.