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Dünya
AA 26.03.2024 14:10

Florida'da 14 yaşın altındakilere sosyal medya yasaklandı

ABD'nin Florida eyaleti Valisi Ron DeSantis, çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlamayı amaçlayan yasa tasarısını imzaladı. Yasanın 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Florida'da 14 yaşın altındakilere sosyal medya yasaklandı
[Fotoğraf: Getty]

ABD'nin Florida eyaleti Valisi Ron DeSantis, 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesabı açmalarını yasaklayan, 14-15 yaşındaki çocukların ebeveynlerinin onayını alarak hesap açmalarına izin veren yasaya ilişkin açıklama yaptı.

Vali DeSantis, sosyal medyanın çocuklara depresyon, kendine zarar verme ve intihar gibi çeşitli yollarla zarar verdiğini ifade etti.

DeSantis, çocukların pornografik içerikli internet sitelerine erişiminin yaş doğrulama özelliğiyle engellenmesini hedefleyen yasanın, ebeveynlere çocuklarını koruma imkanı sağlayacağını söyledi.

Yasanın 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmesi bekleniyor

Öte yandan, karşıtları benzer kanunların diğer eyaletlerde mahkemelerce kaldırıldığını anımsatarak, Florida'daki yasanın anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.

Yasanın 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Florida eyaleti Temsilciler Meclisi, 25 Ocak'ta 16 yaş altındaki çocukların ailelerin onayına bakılmaksızın sosyal medya kullanımının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını kabul etmişti ancak DeSantis, tasarıyı ebeveyn haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle veto etmişti.

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