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Dünya
TRT Haber 26.03.2024 15:10

PKK Avrupa'da terör estiriyor

Belçika, Almanya, İsveç, Fransa... Terör örgütü PKK yandaşları Avrupa'da şiddet içeren eylemlerine devam ediyor. Terör örgütü yandaşları hem Türklere hem de bulundukları ülkenin insanlarına, polisine, kurumlarına zarar veriyor. Ülkelerin güvenlik güçleri ise Avrupa'da büyüyen PKK tehlikesine karşı gözlerini kapatıyor.

Terör örgütü PKK destekçileri son olarak Belçika'da terör estirdi.

Limburg'da provokasyonda bulundular, Brüksel'de taşkınlık yaptılar.

Liège'de camları kırıp molotof kokteyli saldırı düzenlediler, Türklerin bulunduğu binalara saldırdılar. 

Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarından provokasyon
Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarından provokasyon

Polis, olaylara müdahale etmedi.

Terör örgütü yandaşları Almanya'da Türklere saldırıyor

Avrupa Birliği'nin kalbi Belçika, örgütün şiddet eylemlerinde bulunduğu tek ülke değil, PKK yandaşları benzer şiddet eylemlerini Almanya'da da gerçekleştirdi.

1993'ten bu yana PKK'nın terör örgütü olarak kabul edildiği ülkede terör destekçileri Türk dernek ve kurumlarına da saldırıyor.

O saldırıların biri Dortmund kentinde yaşandı.

Ellerinde örgüt paçavralarıyla yürüyüş düzenleyen PKK yandaşları önce çevredekilerle sözlü tartışmaya girdi. Ardından Alman polisinin gözü önünde Türk esnafa saldırdı.

Benzer görüntüler bir çok Alman kentinde hem Türklere hem Alman kurumlarına yönelik saldırılarda da ortaya çıktı.

PKK Paris'i savaş alanına çevirdi

PKK yandaşları Fransa'da da terör estiriyor.

Fransa, destek verdiği terörü kendi topraklarında yaşadı..

Irkçı bir Fransızın terör örgütü destekçisi 3 kişiyi öldürülmesiyle başlayan olaylar kısa sürede Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi.

Sokağa inen PKK yandaşları polise taşlarla sopalarla saldırdı.

Araçların camlarını kırdılar, otomobilleri ters çevirip ateşe verdiler.

İsveç sokaklarında PKK provokasyonları

İsveç sokakları da sık sık PKK yandaşlarının provokasyonuna sahne oluyor.

Son olarak geçen yıl ekim ayında başkent Stokholm'de toplandı.

Eylemde paçavralarla örgütün elebaşının posteri taşındı.

PKK yandaşları polis gözetiminde terör örgütü propagandası yaptı.

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Almanya Avrupa Birliği Belçika Fransa İsveç PKK/YPG Terör Örgütü
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PKK Avrupa'da terör estiriyor
PKK Avrupa'da terör estiriyor
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