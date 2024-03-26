Parçalı Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.03.2024 13:34

BM Raportörü, İsrail'in Gazze'de "soykırım" yaptığını gösteren haklı gerekçeler olduğunu belirtti

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı "soykırım" yaptığını gösteren eşiği aştığına inanmak için haklı gerekçeler olduğunu bildirdi.

BM Raportörü, İsrail'in Gazze'de "soykırım" yaptığını gösteren haklı gerekçeler olduğunu belirtti

Albanese'in, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan "Bir Soykırımın Anatomisi" başlıklı raporu, BM İnsan Hakları Konseyinin 55. Oturumu kapsamında yayımlandı.

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarla Gazze'yi yerle bir ettiği belirtilen raporda, "13 binden fazlası çocuk olmak üzere 30 binin üstünde Filistinli öldürüldü." ifadesi yer aldı.

Raporda, 71 binden fazla kişinin yaralandığı ve çoğunun sakat kaldığı kaydedildi.

Gazze'deki yerleşim alanlarının yüzde 70'inin yok edildiği ve nüfusun yüzde 80'nin zorla yerinden edildiği vurgulanan raporda, birçok cesedin enkaz altında kaldığı bildirildi.

"Binlerce kişi gözaltına alındı, sistematik olarak insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz bırakıldı." ifadesinin kullanıldığı raporda, Filistinlilerin yaşadığı bu öngörülemeyen travmanın nesiller boyu devam edeceğinin altı çizildi.

Raporda, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı "soykırım" yaptığını gösteren eşiği aştığına inanmak için haklı gerekçeler olduğu vurgulandı.

Bu konudaki en önemli bulgulardan birinin, İsrail'in idari ve askeri liderliği ile askerlerinin, "Filistin halkına yönelik soykırımsal şiddeti" meşrulaştırmak için savaş hukuku ilkelerini kasıtlı şekilde ihlal etmeleri olduğu kaydedildi.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:37
Fransa'da Türk derneğine saldırıda bulunuldu
14:32
Bulgaristan'da hükümet kurma çalışmaları başarısızlıkla sonuçlandı
14:18
Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 5'i Çinli 6 kişi öldü
14:17
Florida'da 14 yaşın altındakilere sosyal medya yasaklandı
14:01
Sandıkta görevli kamu personeli 1 Nisan'da idari izinli sayılacak
13:55
Düğünde havaya ateş ederek ölüme neden olan sanığa 16 yıl hapis
Kayadan oyma depolarda olgunlaştırılan peynirlerin lezzeti yabancıların da dikkatini çekti
Kayadan oyma depolarda olgunlaştırılan peynirlerin lezzeti yabancıların da dikkatini çekti
FOTO FOKUS
Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarından provokasyon
Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarından provokasyon
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ