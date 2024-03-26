İsrail'de Haredileri zorunlu askerlikten muaf tutan tasarının görüşüleceği toplantı ertelendi

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yasalaştırmaya çalıştığı ve tartışmalara neden olan Haredilerin askerlikten muaf tutulmasına yönelik tasarı, İsrail gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, Netanyahu liderliğindeki kabinenin, tartışmalı yasa tasarısını görüşmek üzere toplanmasının planlandığı belirtildi.

Kabine toplantısının koalisyon hükümetinde yasa tasarısı üzerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle belirsiz bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

Koalisyonunda Haredileri temsil eden 2 parti bulunan Netanyahu, tepkilere rağmen söz konusu yasa tasarısına destek veriyor.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun, Haredileri askerlikten muaf tutan tartışmalı yasa tasarısı kabul edilmediği takdirde hükümetin dağılabileceği mesajını bakanlara ilettiği bildirilmişti.

Harediler İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor

Çoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk İsrail'de nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Ülkedeki Haredilerin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor.

İsrail'de 1 Kasım 2022 seçimlerinden zaferle ayrılan Likud lideri Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ittifakında aşırı sağcı partilerin yanı sıra Ultra Ortodoks "Şas" ve "Birleşik Tevrat Yahudiliği" partileri yer alıyor.

Laik Yahudilerle aralarında birçok konuda görüş ayrılığı bulunan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı reddeden Haredilerin çoğu, orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor.

Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Ultra Ortodoks Yahudilik inanca sahip Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat Kursları'nda (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyor.

İsrail'de koalisyon ortağı Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin temel hak olduğu" yönünde bir kanun geçirerek temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını yasal güvence altına almak istiyor.