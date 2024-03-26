Parçalı Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.03.2024 13:18

İsrail Şifa Hastanesi yakınında bir evi vurdu, aynı aileden 30 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi çevresinde bir eve düzenlediği saldırıda aynı aileden 30 kişinin öldüğü bildirildi.

İsrail Şifa Hastanesi yakınında bir evi vurdu, aynı aileden 30 kişi öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan binlerce hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi yakınlarına saldırı düzenledi.

Hastanenin yakınında bulunan Filistinli "Ebu Hasira" ailesine ait eve düzenlenen saldırıda 30 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan İsrail güçlerinin Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin En-Nasr semtine düzenlediği topçu saldırısında yaralananlar olduğu belirtildi.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde hasta ve yaralıların yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin de sığındığı ayakta kalan son hastanelere ve çevrelerine saldırılarını artırdı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan binlerce hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi ve çevresine 18 Mart'tan bu yana saldırılarını sürdürüyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Sydney Üniversitesi, Filistin destekçilerini İsrailli temsilcilerle aynı odaya kilitledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:37
Fransa'da Türk derneğine saldırıda bulunuldu
14:32
Bulgaristan'da hükümet kurma çalışmaları başarısızlıkla sonuçlandı
14:18
Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 5'i Çinli 6 kişi öldü
14:17
Florida'da 14 yaşın altındakilere sosyal medya yasaklandı
14:01
Sandıkta görevli kamu personeli 1 Nisan'da idari izinli sayılacak
13:55
Düğünde havaya ateş ederek ölüme neden olan sanığa 16 yıl hapis
Kayadan oyma depolarda olgunlaştırılan peynirlerin lezzeti yabancıların da dikkatini çekti
Kayadan oyma depolarda olgunlaştırılan peynirlerin lezzeti yabancıların da dikkatini çekti
FOTO FOKUS
Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarından provokasyon
Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarından provokasyon
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ