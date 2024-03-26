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Dünya
AA 26.03.2024 12:03

ABD'den 2 Çin vatandaşına "art niyetli siber operasyonlar" gerekçesiyle yaptırım

ABD, Çin merkezli bir firmayı ve Çin vatandaşı 2 kişiyi "ülke kuruluşlarını hedef alan art niyetli siber operasyonlar yürüttükleri" gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

ABD'den 2 Çin vatandaşına "art niyetli siber operasyonlar" gerekçesiyle yaptırım
[Getty]

ABD Hazine Bakanlığı, 2 Çin vatandaşı ile Vuhan merkezli firmaya yönelik yaptırım kararını açıkladı.

Açıklamada, yaptırım listesine alınan Vuhan Şiaoruicı Science and Technology Company Limited (Vuhan XRZ) adlı firmanın "art niyetli siber operasyonları örtbas etmek" için kullanıldığı ifade edildi.

Vuhan XRZ'nin yanı sıra şirketle bağlantılı "hacker" Cao Guangzong ve Ni Gaobin'e de yaptırım uygulandığı kaydedilen açıklamada, "siber operasyonların" yaklaşık 14 yıldır sürdüğü belirtilerek, Çin hükümetinin bu faaliyetlere destek sağladığı savunuldu.

Açıklamada, "art niyetli siber operasyonlarla ABD'deki önemli altyapı sektörlerine bağlı kuruluşların hedef alınması" yaptırımlara gerekçe gösterildi.

Adalet Bakanlığının konuya ilişkin yayımladığı iddianamede, yaptırım listesine alınan Cao ve Ni'nin yanı sıra Vıng Ming, Çıng Fıng, Pıng Yaovın, Sun Şiaohui, Şiong Vang adlı 5 kişiye de suçlamalar yöneltildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin Çin hükümetine bağlı olduğu öne sürülen APT31 grubuyla bağlantılı oldukları ve Çin'in "ekonomik casusluk ve dış istihbarat hedeflerini" gerçekleştirmeye çalıştıkları belirtildi.

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