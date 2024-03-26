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Dünya
AA 26.03.2024 13:25

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da biri kadın 30 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınlarına devam ettiği belirtildi.

İsrail güçlerinin dünden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim, Nablus, Tubas, Cenin, Ramallah ve El Halil kentlerinde 30 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 800'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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