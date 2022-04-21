Walt Disney World’un özel yönetim ayrıcalığını feshedecek yasa tasarının Florida Valisi Ron DeSantis tarafından onaylanması halinde, turistlerin uğrak yeri olan eğlence şirketinin bulunduğu alanın planlama yetkisinin elinden alınacağı ve eyalete daha fazla vergi ödemek zorunda kalacağı bilgisi verildi.

Walt Disney World ise kuruluşunda kendilerine sağlanan özerkliğin feshedilmesi ile şirketin ve yatırımlarının nasıl etkileneceği konusunda bir açıklama yapmadı.

Vali DeSantis’in tasarıyı imzalamasından sonra Walt Disney World’un özerkliğinin Haziran 2023’te sona ereceği bilgisi paylaşıldı.