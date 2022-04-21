Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 23:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Florida Meclisi'nden Walt Disney World’un özel yönetim ayrıcalığını feshedecek yasa tasarısını onayladı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
ABD'nin Florida eyaleti Temsilciler Meclisi, eyalette bulunan ünlü eğlence merkezi Walt Disney World’un özel yönetim ayrıcalığını feshedecek yasa tasarısına onay verdi. Böylelikle Walt Disney eyalete daha fazla vergi ödemek zorunda kalacak.
Walt Disney World’un özel yönetim ayrıcalığını feshedecek yasa tasarının Florida Valisi Ron DeSantis tarafından onaylanması halinde, turistlerin uğrak yeri olan eğlence şirketinin bulunduğu alanın planlama yetkisinin elinden alınacağı ve eyalete daha fazla vergi ödemek zorunda kalacağı bilgisi verildi.
Walt Disney World ise kuruluşunda kendilerine sağlanan özerkliğin feshedilmesi ile şirketin ve yatırımlarının nasıl etkileneceği konusunda bir açıklama yapmadı.
Vali DeSantis’in tasarıyı imzalamasından sonra Walt Disney World’un özerkliğinin Haziran 2023’te sona ereceği bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: ABD
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