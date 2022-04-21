Hırvatistan’da bir arı toplu ölümü daha yaşandı. Medumirje bölgesinde 17 buçuk milyon arı zehirlendi, milyonlarcası öldü.

İlk incelemelerde arılarda bir hastalık tespit edilmedi. Ölümlerin sebebini bulmak için soruşturma başlatıldı. Ölen arılar, bölgedeki arıcılar tarafından küreklerle toplandı. Aynı bölgede iki yıl önce de 57 milyon arı zehirlenerek ölmüştü.

Arı ölümlerinin, çiçeklerin yoğun şekilde ilaçlanmasından kaynaklanabileceği düşünülüyor.

Bölgedeki arıcılar, sebze ve meyvelerin yanlış zamanda ilaçlandığını çiçek açmadan en az iki hafta önce ilaçlanması gerektiğine dikkat çekti.