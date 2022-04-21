Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ve diğer muhalefet milletvekillerinin önergesine ilişkin tartışma 4 saatten fazla sürdü.

Başbakan Boris Johnson'ın Hindistan'a yaptığı ziyaret nedeniyle katılmadığı oturum öncesi Muhafazakar Parti, kendi üyelerinin önergeye karşı oy kullanmaları yönündeki çağrısını geri çekti.

Sky News, bu karar değişikliğinde Muhafazakar Partili milletvekillerinin bir soruşturma için daha fazla beklemek istememelerinin etkili olabileceğini belirtti.

''Başbakan işin bittiğini bilmeli''

Starmer, oturumda yaptığı konuşmada, Başbakan'ın bir üyenin yalancılıkla suçlanamayacağı yönündeki Avam Kamarası düzenlemelerinden yararlanarak "kabahatlerini örtbas etmeye" çalıştığını öne sürdü.

Oturumda Muhafazakar Parti'den Steve Baker da Başbakan'ın "çoktan gitmiş olması gerektiğini" söyledi.

Eski Başbakan Theresa May'in istifa etmesinde rol oynayan ve önde gelen Brexitçiler arasında yer alan Baker, "Başbakan işin bittiğini bilmeli" dedi.

Johnson'a yeni ceza uygulanacak

Oturumun sonunda yapılan oylamada önergeye herhangi bir itiraz gelmedi. Böylece, Parlamento İmtiyaz İnceleme Komitesinin Johnson'ın milletvekillerini yanıltıp yanıltmadığı konusunda rapor hazırlamasının önü açıldı. Ancak komite, konuya ilişkin polis soruşturması bitene kadar çalışmaya başlamayacak.

Bu arada Johnson'ın bir doğum günü partisine katılarak salgın kısıtlamalarını ihlal ettiği tespitinde bulunan Londra Polis Teşkilatı, 5 Mayıs yerel seçimlerine kadar konuya ilişkin yeni bir para cezası bildirimi yapmayacağını duyurdu.

Bu durumda komite çalışmasına en erken 5 Mayıs sonrası başlayabilecek.