Fitch'ten yapılan açıklamada, yaptırımların, kuruluşun Joe Biden yönetiminde ülkeye ilişkin yaptırım riskinin yüksek kalacağı görüşüyle tutarlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın "BBB" olan kredi notu ile "durağan" kredi notu görünümünün son ABD yaptırımlarına karşı dirençli olduğu kaydedildi.

"Yaptırımlar, hala Rusya'nın kredi notu için önemli bir risk"

Kuruluşun 5 Şubat'ta yaptığı ülke değerlendirmesinde makroekonomik ve finansal istikrarı zedeleyen ya da borç servisi ödemelerini engelleyen ek yaptırımların uygulanmasının olumsuz bir derecelendirme unsuru olarak belirlendiği anımsatılan açıklamada, "15 Nisan'da alınan tedbirlerin bu etkiyi yaratacağına inanmıyoruz" değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, tahvil alımına ilişkin yasağın sadece birincil piyasa faaliyetleri için geçerli olduğuna işaret edilerek, bunun ABD kurumlarının zorunlu satışına neden olmayacağı tespitinde bulunuldu.

Yaptırıma ilişkin kararın ABD hükümetine Rus devlet borçlarına yönelik yaptırımları genişletme yetkisi verdiği vurgulanan açıklamada, yaptırımların hala Rusya'nın kredi notu için önemli bir risk olarak görüldüğü belirtildi.

ABD yönetimi, Rusya için yaptırımlar açıklamıştı

ABD yönetimi, dün, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Amerikan finansal kuruluşlarının Rus devlet tahvili alımlarını yasaklamak da dahil olmak üzere ülke ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım açıklamıştı.

Bu kapsamda, 14 Haziran tarihinden sonra Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu veya Rusya Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen tahviller için ABD finans kuruluşlarının birincil piyasaya katılımının genel olarak yasaklanacağı açıklanmıştı.