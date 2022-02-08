Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 01:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fitch: Küresel çip sıkıntısı 2022'nin ikinci yarısında hafifleyecek
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel çip arzında yaşanan sıkıntının bu yılın ikinci yarısında hafiflemeye başlayabileceğini duyurdu.
Fitch'ten yapılan açıklamada, rekor düzeyde düşük stoklara rağmen artan kapasite ve talebin ılımlı hale gelme potansiyeli nedeniyle çip sıkıntısının 2022'nin ikinci yarısında hafifleyebileceği kaydedildi.
Açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını kaynaklı hükümet müdahalesinin arz oynaklığını şiddetlendirebileceği ve tedarik zincirinin normalleşmesini zorlayabileceği aktarıldı.
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