Yemen ordusu 5. Askeri Bölgesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacce vilayetine bağlı Harad kentindeki birçok bölgede Husi milisleriyle şiddetli çatışmalar yaşandı.

Yemen ordusu, Husilerin Harad kentinde kaybettikleri yerlerin yeniden kontrol altına almak için düzenledikleri hücumu başarısızlığa uğrattı. Husilerin, ülkenin batısındaki Hacce kentine gönderdiği 8 İHA düşürüldü.

Söz konusu açıklama ve Harad kentindeki gelişmelere ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, pazar günü yaptığı açıklamada, Harad kentinin Husilerin elinden yakında kurtarılacağını duyurmuştu.

Bazı bölgeleri Husilerin elinden alınmış olan Harad, konum olarak Yemen'in en önemli kentlerinden biri ve Suudi Arabistan'a bağlı hayati öneme sahip kara limanını içeriyor.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de yer aldığı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birçok bölgesinde çatışmaların aralıksız sürdüğü Yemen'deki iç savaşın, 2022'nin ilk günlerine kadar 377 bin kişinin hayatına mal olmasının yanı sıra 126 milyar dolarlık ekonomik zarara yol açtığı ifade ediliyor.