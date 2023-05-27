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Dünya
AA 27.05.2023 21:10

Finlandiya'da süren koalisyon görüşmelerinde "göç" konusunda ortak zeminde buluşuldu

Finlandiya'da geçen ayki seçimleri birinci sırada tamamlayarak hükümet kurma görevini üstlenen Ulusal Koalisyon Partisinin lideri Petteri Orpo, koalisyon görüşmelerine katılan dört partinin, tartışmalı bir konu olan göç konusunda ortak zeminde buluştuğunu söyledi.

Finlandiya'da süren koalisyon görüşmelerinde "göç" konusunda ortak zeminde buluşuldu
[Fotograf: Reuters]

Orpo, Gerçek Finler Partisi, İsveç Halk Partisi ve Hristiyan Demokratlar Partisi liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Göç politikaları konusunda koalisyon görüşmesi yürüttüğü partiler tarafından hazırlanan taslakta değişiklikler yapıldığını belirten Orpo, detay paylaşmadı.

İsveç Halk Partisinin önerilerini somut olarak incelediklerini ve bunları kabul ettiklerini belirten Orpo, göç konusunda ortak zeminde buluşulduğunu ve hükümet kurmak için görüşmelere 29 Mayıs'ta devam edileceğini kaydetti.

İsveç Halk Partisi Başkanı Anna Maja Henriksson, diğer üç partinin (Ulusal Koalisyon Partisi, Gerçek Finler Partisi ve Hıristiyan Demokratlar Partisi) imzaladığı göçmenliğe ilişkin taslağı onaylamadığını söylemişti.

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