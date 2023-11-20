Çok Bulutlu 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.11.2023 09:06

Finlandiya, Rusya'yı düzensiz göçmenleri sınırı geçmeye zorlamakla suçladı

Finlandiya, Rusya'yı düzensiz göçmenleri zorla bu ülkeye göndermekle itham etti.

Finlandiya, Rusya'yı düzensiz göçmenleri sınırı geçmeye zorlamakla suçladı

Finlandiya'nın güneydoğudaki sınır karakolu Şefi Jouko Kinnuen, yerel basına yaptığı açıklamada, Rus yetkililerin aktif ve sistematik olarak düzensiz göçmenleri sınır bölgesine getirdiğini ve onları Finlandiya'ya geçmeye zorladığını belirtti.

Rus yetkililerin sınır kapılarını açarak insanları Finlandiya tarafına ittiğini ve sonra sınır kapılarını kapatarak bu kişilerin geri dönmesini imkansız hale getirdiğini ifade eden Kinnunen, birçok göçmenin iradeleri dışında Finlandiya'ya geçmek zorunda kaldığını aktardı.

Finlandiya, 16 Kasım'da düzensiz göçmenleri sınır bölgesine getirdiği gerekçesiyle Rusya ile 4 sınır kapısını kapatacağını duyurmuştu. Bunun üzerine binlerce göçmen sınır bölgesinde beklemeye başlamıştı.

ETİKETLER
Finlandiya Rusya
Sıradaki Haber
Katar: Hamas ile İsrail arasındaki esir takası anlaşması yakında olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:39
Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
09:40
Donanmanın yeni gemileri göreve başlamak için gün sayıyor
09:40
Kırklareli'nde kar nedeniyle kapanan 25 köy yolu açıldı
09:37
Van’da terör operasyonları
09:34
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
09:33
Filistin Dışişleri Bakanı: İsrail, Filistinlileri tamamen yok etmeyi umuyor
İsrail saldırıları nedeniyle göç eden Gazzeliler, yağmur ve soğuk havayla mücadele ediyor
İsrail saldırıları nedeniyle göç eden Gazzeliler, yağmur ve soğuk havayla mücadele ediyor
FOTO FOKUS
Donanmanın yeni gemileri göreve başlamak için gün sayıyor
Donanmanın yeni gemileri göreve başlamak için gün sayıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ