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Sağlık
Livescience, CDC 20.11.2023 08:34

Kızamık ölümleri bir yılda yüzde 40 arttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) hazırladığı yeni bir rapora göre kızamık vakalarıyla ölümleri, 2021 ve 2022 arasında çarpıcı bir artış gösterdi.

Kızamık ölümleri bir yılda yüzde 40 arttı

CDC'nin haftalık raporu kapsamında 17 Kasım Cuma günü yayımlanan araştırma, söz konusu tarihlerde kızamık vakalarının tahmini sayısında yüzde 18'lik bir artış yaşandığını ortaya çıkardı.

Bu istatistik, 2021'de 7,8 milyon olan vaka sayısının bir yıl içinde 9,2 milyona çıktığı anlamına geliyor.

Ayrıca kızamık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da yüzde 43 arttığı belirtildi. Böylelikle ölenlerin sayısı da 95 binden 136 bine çıktı.

Araştırmada "büyük veya yıkıcı kızamık salgınlarının" yaşandığını bildiren ülke sayısı da ele alındı. Verilere göre bu sayı da 22'den 37'ye yükselerek yüzde 68 oranında artışa işaret ediyor.

CDC yetkililerinden John Vertefeuille, "Kızamık salgınları ve ölümlerindeki artış şaşırtıcı. Ancak son birkaç yılda aşılama oranlarının düştüğünü göz önüne aldığımızda ne yazık ki beklenmedik bir durum değil" dedi.

Vertefeuille ayrıca, "Herhangi bir bölgedeki kızamık vakaları, insanların yetersiz aşılandığı tüm ülkeler ve topluluklar için risk oluşturuyor. Kızamık salgınlarını ve ölümleri önlemek için acil, hedefe yönelik çabalar kritik öneme sahip" diye ekledi.

DSÖ'nün aşı ve biyoloji direktörü Dr. Kate O'Brien da "Çocuklar, nerede yaşarlarsa yaşasınlar, hayat kurtaran kızamık aşısıyla korunma hakkına sahiptir" dedi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ABD
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