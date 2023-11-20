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Dünya
Livescience, NBC News, Independent 20.11.2023 08:27

ABD'de sağlık skandalı: 450 kişiye hepatit ve HIV bulaştırılmış olabilir

ABD'de tedavi gören yaklaşık 450 hasta, damardan yanlış uygulanan ilaçlar nedeniyle hepatit ve HIV'e maruz kalmış olabilir. Olası maruziyet, tek kullanımlık ekipmanların yeniden kullanılmasından kaynaklanıyor.

ABD'de sağlık skandalı: 450 kişiye hepatit ve HIV bulaştırılmış olabilir

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Salem Hastanesi'nde tedavi gören yaklaşık 450 hasta, damardan yanlış uygulanan ilaçlar nedeniyle hepatit ve HIV'e maruz kalmış olabilir.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Bu yılın başlarında endoskopi hastalarının küçük bir bölümününün damar içi ilaçlarının uygun biçimde uygulanmaması nedeniyle enfeksiyona maruz kalmış olabileceğini öğrendik" ifadeleri yer aldı.

Ucunda ışıklı küçük bir kameranın yer aldığı cihazın, hastanın boğazından sokularak yemek borusu, mide ve bağırsakları görüntülemek için kullanıldığı operasyonlara endoskopi adı veriliyor.

Livescience'a açıklamada bulunan hastane yetkilileri, "Durum fark edildikten sonra uygulama derhal düzeltildi ve hastanenin enfeksiyon kontrol ekiplerine bilgi verildi" dedi.

"Net bulgu elde edemedik"

Halk sağlığı yetkilileriyle temasa geçen hastane personeli, henüz hastaların enfeksiyon kaptığına dair net bir bulgunun elde edilemediğini belirtti.

The Salem News'ün haberine göre, risk altındaki hastalar 14 Haziran 2021 ve 19 Nisan 2023 arasında tedavi görmüştü.

Söz konusu hastalardan Geoff Millar, hastanenin yardım hattını aradığını ve tek kullanımlık bir ekipmanın kendisinde ikinciye kullanıldığının söylendiğini aktardı.

Olayla ilgili Salem Hastanesi'ne karşı toplu dava açıldığı belirtiliyor.

Hindistanda'da yaşanmıştı

Kısa süre önce benzer bir skandal Hindistan'da da patlak vermişti.

Yaşları 6 ve 16 arasında değişen 14 çocuğun, Akdeniz anemisi tedavisi gördükleri sırada hepatit ve HIV enfeksiyonlarına yakalandığı öğrenilmişti.

Lala Lajpat Rai Hastanesi'nin (LLRH) pediatri bölümü başkanı Arun Arya, taranan 180 hastadan 7'sinin hepatit B, 5'inin hepatit C ve ikisinin de HIV testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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