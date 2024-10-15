Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen, AB'yi İsrail'e daha fazla yaptırım uygulamaya çağırdı

YLE haber ajansına göre, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının Orta Doğu ve Ukrayna gündemiyle düzenlenen Lüksemburg'daki toplantısının ardından gazetecilere konuşan Valtonen, İsrail'e yönelik yaptırımların genişletilmesine ilişkin tartışmaların AB içinde sürdüğünü, böyle bir kararın ancak tüm AB ülkelerinin onayıyla alınabileceğini belirtti.

Ülkeler arasında görüş farklılıkların olduğunu ancak bölgede gerilimi artıran olaylar sonrası İsrail'e karşı net bir adım atılması gerektiğini ifade eden Valtonen, AB'ye, İsrail'e karşı daha fazla yaptırım uygulamayı düşünme çağrısında bulundu.

Bakan Valtonen, AB'nin 2024 başında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere uyguladığı yaptırımların, ülkedeki hükümet yetkililerini de kapsayacak şekilde genişletilebileceğini söyledi.