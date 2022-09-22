İngiliz gazetesi Financial Times, 6'lı masa görüşmelerinde yaşanan belirsizliği, "Erdoğan'ın karşısındaki Türk muhalefeti, kendi içindeki görüş ayrılıkları ile savaşıyor." ifadeleriyle manşetine taşıdı.

Haberde, "Büyük umutlar taşıyan koalisyon, yüzeydeki görüş ayrılıkları yüzünden dağılmamak için mücadele veriyor. Bazı Türk muhalif partiler arasındaki ilişkiler öyle endişe verici ki... Her ne kadar teoride Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı birleşmiş olsalar da, bazıları birlikte çay içmeyi bile reddediyor." denildi.

FT: Erdoğan'ı yenme olasılığı az olan Kılıçdaroğlu kendini aday belirledi

Gazete, en büyük çatlağın, ortak aday belirlemede yaşandığı vurgulandı:

"73 yaşındaki Kılıçdaroğlu, her ne kadar anketlere göre Erdoğan'ı alt etme olasılığı düşük görünse de kendini aday olarak belirledi. Parti yetkililerinin belirttiğine göre, cumhurbaşkanlığı yarışına girmeyeceğini açıklayan Akşener ise Ankara'nın popüler Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olarak göstermek istiyor. Ancak Kılıçdaroğlu, bunu açık bir şekilde reddediyor."

"CHP lideri, adaylığına destek için gizli anlaşmalar yapabilir"

Financial Times, İyi Parti'nin endişesinin, Kılıçdaroğlu'nun Deva Partisi ve HDP gibi küçük partilerle gizlice anlaşmalar yapması olduğuna işaret etti.

İyi Parti'nin endişeleri arasında, CHP liderinin, kendi adaylığına vereceği destek karşılığında Ali Babacan'a, ekonomi konusunda aktif bir yetki vermesi olduğu da ifade edildi.