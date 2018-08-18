Financial Times: Trump Brunson'u seçim için kullanıyor

İngiliz Financial Times Gazetesi, Amerikalı FETÖ sanığı Brunson davasıyla ilgili makaleyi, "Donald Trump Türkiye ile anlaşmazlığı Evanjelikleri toplamak için kullanıyor" başlığı ile sütunlarına taşıdı.

Gazete, ABD Başkanı Trump'ın FETÖ sanığı Brunson'ı, 8 Kasım'daki Kongre ara seçiminde, Evanjeliklerin daha fazla oyunu almak için kullandığını yazdı. Trump'ın Brunson'ı iç politikada, Evanjeliklerin desteği için kullandığına vurgu yaptı.

Bunun en yakın örneği olarak 8 Kasım'daki kongre ara seçimine işaret etti.

Demetri Sevastopulo imzalı makaleye göre anketler, ara seçimden demokratların zaferle çıkacağını gösteriyor. Yani Trump'ın kaybetmesi büyük olasılık olarak değerlendiriliyor. Trump ise bunun önüne geçmek için, Brunson'ı kullanmaya çalışıyor.

Makaleye göre Trump için Brunson'ın tahliye talebi, dini özgürlük söylemiyle ilgili değil. Trump'ın amacı, cumhuriyetçilerin tabanındaki Evanjelikler'den daha fazla oy toplamak.

Kaynak: TRT Haber