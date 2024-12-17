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Dünya
AA 17.12.2024 07:37

Financial Times: Esed, 2 yıl boyunca Rusya'ya yaklaşık 250 milyon dolar kaçırdı

Financial Times (FT) gazetesinin haberinde, Suriye'deki Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in, 2018 ve 2019'da Rusya'ya yaklaşık 250 milyon dolar nakit kaçırdığı belirtildi.

Financial Times: Esed, 2 yıl boyunca Rusya'ya yaklaşık 250 milyon dolar kaçırdı
[Fotograf: AA]

FT'nin incelediği 2012'den sonrasını kapsayan kayıtlara dayandırdığı haberde, uluslararası yaptırımlar nedeniyle döviz sıkıntısı çekilen ülkede Esed'in, Mart 2018'den Eylül 2019'a kadar yapılan 21 farklı uçuşla yaptırım altındaki Rus bankalarına yatırılmak üzere başkent Moskova'ya döviz yolladığı aktarıldı.

Uçuşlarda, yaklaşık iki ton ağırlığı bulan yaklaşık 250 milyon dolar değerindeki banknotların, Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na gönderildiği kaydedilen haberde, devrik rejimin merkez bankasıyla Rus bankaları arasında 2018'den önce nakit transferi olmadığı aktarıldı.

Esed'in akrabalarının Rusya'daki gayrimenkul alımları

Haberde, para transferlerinin, Esed'in akrabalarının Rusya'da aralarında en az 20 lüks dairenin bulunduğu gayrimenkulleri gizlice satın aldığı iki yıllık dönemde yapılmasına dikkati çekildi.

Uluslararası ticaret veri şirketi Import Genius'ta belirtilen Rus ticaret kayıtlarının da incelendiği haberde, 13 Mayıs 2019'da rejimin merkez bankasından gönderilen 100 dolarlık banknotlardan oluşan 10 milyon doları taşıyan bir uçağın Vnukovo'ya indiği ifade edildi.

Haberde, kayıtlara göre rejimin Rusya'ya, Şubat 2019'da da 500'er avroluk banknotlar halinde yaklaşık 20 milyon avro daha sevkiyat yaptığı belirtilirken, Mart 2018'de rejimin, ABD'nin yaptırım uyguladığı Rus bankası "TsMR Bank"a da 2 milyon dolar taşıdığı kaydedildi.

Ayrıca, 2018 ve 2019'daki para sevkiyatlarının, Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rosoboronexport tarafından kontrol edilen "The Russian Financial Corporation Bank" (RFC Bank) adlı bankaya teslim edildiği aktarıldı.

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