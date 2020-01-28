Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerini İsrail toprağı saydı, İsrail'in Golan Tepelerini ilhakını tanıdı, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etti.

ABD, büyük tepki çeken adımlarına bir yenisini daha ekliyor. "Yüzyılın Anlaşması" olarak lanse ettiği Filistin'i parçalama planını Beyaz Saray bugün açıklayacak.

Filistinliler 'Yüzyılın Anlaşması' ile ilgili ne düşünüyor?

Plan, siyasi ve ekonomik olmak üzere iki paketten oluşuyor.

Ekonomi paketinde, Filistin’e ve civar bölgeye 50 milyar dolarlık yatırım yapılması öngörülüyor.

Yüzyılın Anlaşması planı Filistinlilere ne vadediyor, Filistinliler plana nasıl bakıyor? TRT Haber bu sorulara yanıt aradı.

Filistinlilere göre, planla toprakları para karşılığı ellerinden alınmak isteniyor.

5 çocuk babası Halil Anaşaş, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan bir Filistinli. İsrail’in kontrol noktasında çay satarak geçinmeye çalışıyor, kısıtlı imkanlarına rağmen planı şu sözlerle reddediyor:

"Trump, biz Filistinlilerin, bu kampta yaşamanın zorluklarına rağmen, sonsuza dek kalbimizde hissettiğimiz, hiçbir şeye değişmeyeceğimiz, satmayacağımız Filistinliliğimizi bu ebedi ilkeyi anlayamaz. Bize ne teklif ederlerse etsinler."

"Filistinliler için facia"

Filistinlileri bu kanaate yönelten neden ise, planının siyasi yönü...

Gazze şeridiyle sınırlı "Yeni Filistin” devletin kurulması planın en önemli maddelerinden biri. Ordusu olmayacak bu devlete karşı Hamas’ın silah bırakması ve İsrail’i “başkenti Kudüs olan Yahudi devleti” olarak tanıması isteniyor.

Filistinliler bu şartlar için "facia" diyor.

Filistinli Jeopolitika Uzmanı Halil Tüfekçi, "Benim görüşüm bunun Filistinlilerin geleceği için bir facia olacağı yönünde. Filistinliler için bir gelecek yok, Filistinlilerin bir devleti yok, Filistin ekonomisi diye bir şey yok." dedi.

Trump'ın Yahudi asıllı damadı ve danışmanı Jared Kushner, Kasım 2017'den beri bu plan üzerinde çalışıyor. Ve Trump yönetimi, Filistin'in karşı çıkmasına rağmen bu planda ısrarcı. Peki ABD'nin amacı ne?

İsrailli gazeteci Frantzman: Bir oldu bitti yapacağız

İsrailli gazeteci Seth Frantzman'ın bu soruya verdiği cevap oldukça dikkat çekici.

“Trump yönetimi insanlar bize ne derse, tersini yapalım düşüncesinde. Şöyle ki Filistinliler olmadan anlaşma olmaz deniyor. Bu doğru değil. Bir oldu bitti yapacağız ve yüzde yüzü talep edeceğiz, belki bu şekilde Filistinlileri daha azına razı ederiz.”

Trump, dün İsrail Başbakanı Netanyahu ve muhalefet lideri Gantz'ı ağırladı. Trump, bugün ise, Filistinlilerin şiddetle karşı çıktığı planı açıklayacak.