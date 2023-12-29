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Dünya
AA 29.12.2023 00:49

Filistinli öğretmen yerinden edilmiş çocuklara çadırda kurduğu sınıfta ders veriyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sebebiyle Gazze halkı en temel haklarından mahrum bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Refah kentinde yaşayan öğretmen Tarık el-Naami ise çocukların eğitimi savaşın gölgesinde dahi olsa alabilmeleri için bir çadırı sınıfa dönüştürerek burada ders vermeye çalışıyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sebebiyle Gazze halkı en temel haklarından mahrum bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor.

Refah kentinde yaşayan öğretmen Tarık el-Naami ise çocukların en temel haklarından biri olan eğitimi savaşın gölgesinde dahi olsa alabilmeleri için bir çadırı sınıfa dönüştürerek burada ders vermeye çalışıyor.

Saldırılardan korunmak için yaşadığı bölgeyi terk ederek güneydeki Refah'a sığınan Filistinli çocuklar ise kurulan sınıfta ders alarak bir an olsun savaşın yıkıcı psikolojisinden uzaklaşıyor. Tarık öğretmen iki yıllık çalışma hayatını "Savaştan önce Zeytun Mahallesi'ndeki Hürriyet Okulu'nda öğretmendim. İsrail saldırıları sonucu okulum tamamen yıkıldı. Diğer öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerimle birlikte olan tüm güzel anılarımız yok oldu" diyerek özetliyor.

Çocukların içinde bulundukları psikolojik durumu değiştirmek için şahsi girişimi olan bu eğitim çadırını kurduğunu anlatan öğretmen, "Bildiğiniz gibi Refah'taki okullar kuzeyden gelen yerinden edilmiş Filistinliler için bir sığınma merkezine dönüştü. Biz bu çadırda öğrencileri toplayarak onları savaş ortamından kurtarmak istedik. O yüzden burada bir sınıf yapmaya çalıştık. Çocuklara üzerine yazabilmeleri için ahşap levhalar getirdik" dedi.

Öğrencilerin kendisine her dersin sonunda bir sonraki dersi sorduklarını ve derslerden çok memnun olduklarını söylerken "Bizim çocuklarımız savaş çocuğu değil. Onlar barışın çocukları ve dünyadaki diğer çocuklar gibi eğitim alma hakları var. Umarız bu savaş biran önce sonlandırılır" dedi.

Çadırda verilen derslere katılan 10 yaşındaki Filistinli kız İslam Aziz el-Ömer ise "Tarık öğretmenin ders vereceğini duyar duymaz kaydoldum. Biliyorum eğitim benim için çok kıymetli. Büyüyeceğim ve doktor, mühendis olmak, hayallerimi gerçekleştirmek isteyeceğim. Biz de dünyadaki diğer çocuklar gibiyiz, bizim onlardan bir farkımız yok. Biz de eğitim görmeye devam etmek istiyoruz" diyerek kalıcı ateşkesin sağlanmasını istediğini dile getirdi.

Gazze'deki savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana bölgedeki okullar eğitim faaliyetlerini durdururken okulların birçoğu Filistinliler için sığınılabilecek bir barınma merkezine dönüştü.

Zaman zaman İsrail'in hedef aldığı okullarda yerinden edilmiş binlerce Filistinli bulunuyor.

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Filistinli öğretmen yerinden edilmiş çocuklara çadırda kurduğu sınıfta ders veriyor
Filistinli öğretmen yerinden edilmiş çocuklara çadırda kurduğu sınıfta ders veriyor
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