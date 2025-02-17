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Dünya
AA, Haaretz 17.02.2025 07:24

Filistinli mahkumlara Davut Yıldızı giydirdiler, fotoğrafları dağıttılar

İsrail Hapishane Servisi, mahkumlara üzerinde Davut Yıldızı olan, "Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" yazılı tişörtler giydirerek fotoğraflarını çekti. Filistinli esirler, Gazze'ye ulaştıklarında zorla giydirilen bu kıyafetleri ateşe verdi.

Filistinli mahkumlara Davut Yıldızı giydirdiler, fotoğrafları dağıttılar

İsrail Hapishane Servisi (IPS) bugün, mahkumlar anlaşmasının altıncı aşamasının bir parçası olarak serbest bırakılan Filistinli tutukluların, "Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" yazılı ve Davut Yıldızı sembolü olan tişörtler giyen fotoğraflarını dağıttı.

Konuyla ilgili bir kaynak, Kan News'e kararla ilgili eleştirilerini dile getirdi ve siyasi kademenin konuyla ilgili bligilendirilmediğini söyledi.

Kaynağa göre, Filistinli mahkumlara tişört giydirmek sorunlu, çünkü İsrail Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılmasını ele alış biçiminden yararlanmaya çalışıyor.

Fotoğraflar dağıtıldığında, IPS, kararın Cezaevleri Komiseri Haham Gondar Kobi Yaakobi tarafından verildiğini söyledi ve şunu ekledi:

"Komiser, teröristlerin serbest bırakılma kıyafetlerinin setini değiştirme talimatı verdi."

Filistinli mahkumlara Davut Yıldızı giydirdiler, fotoğrafları dağıttılar

Bu ilk işkence olayı değildi.

İki hafta önce esir takasının dördüncü aşamasında serbest bırakılan mahkumlara, IPS amblemi ve İsrail bayrağı ile birlikte Arapça ve İbranice "Sonsuzluk halkı unutmayacak, düşmanlarımı takip edeceğim ve onları yakalayacağım" yazılı bilezikler verildi.

Anlaşmanın bir parçası olarak bugün serbest bırakılan Filistinliler arasında Mervan Barguti’nin yakın bir yardımcısı olan Ahmed Barguti de var. 13 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Barguti, 2002 yılında Mervan ile birlikte Ramallah'ta tutuklandı. El Fetih'in askeri kanadı olan El Aksa Şehitleri Tugayları'nın operasyon komutanı olarak görev yaptı.

Hamas: İsrail'in, esirlerimizin sırtına ırkçı sloganlar yazmasını kınıyoruz

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistin direnişinin 3 İsrailli esiri serbest bırakmasının, İsrail'i, ateşkes ve esir takası anlaşmasına uymaya, insani protokolü uygulamaya ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi için müzakerelere erteleme olmaksızın başlama sorumluluğuyla karşı karşıya bıraktığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İşgalcilerin, kahraman esirlerimizin sırtına ırkçı sloganlar yazmalarını, onlara uyguladığı zulüm ve şiddeti, insancıl hukuku ve uluslararası normları açıkça ihlal etmelerini kınıyoruz. Buna karşın direniş, düşman tutsaklarına yönelik muamelesinde ahlaki değerlere kararlı bir şekilde bağlıdır."

Filistinli mahkumlara Davut Yıldızı giydirdiler, fotoğrafları dağıttılar

Filistin halkının birlik ve beraberliğinin, daha önceki işgal projelerini boşa çıkardığı gibi tüm yerinden etme planlarını da boşa çıkarmaya yeteceği vurgulandı.

Filistinli esirlerin esaretten kurtularak özgürlüğe kavuşmasının, Kudüs'e doğru uzun yolculuğun yeni bir adımı olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Esirlerin kurtarılması meselesinin Filistin halkının ve direnişin en önemli öncelikleri arasında yer almaya devam edeceği yinelendi.

Filistinliler, serbest bırakılırken esirlere giydirilen kıyafetleri yaktı

Serbest bırakılan ve sağlık durumu kötüleşen Gazzeli esirler, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne ait otobüslerle Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne getirildi. Filistinliler, serbest bırakılırken Filistinli esirlere giydirilen ve üzerinde `Unutmayacağız; Affetmeyeceğiz` yazılı kıyafetleri yaktı.

Filistinli mahkumlara Davut Yıldızı giydirdiler, fotoğrafları dağıttılar

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