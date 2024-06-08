Parçalı Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.06.2024 20:12

Filistinli kaynaklara göre, İsrail esirleri kurtarmak için Nusayrat'a yardım tırıyla sızdı

İsrail özel kuvvetlerinin, Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esiri kurtarmak için Nusayrat Mülteci Kampı'na insani yardım tırıyla sızdığı belirtildi.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail esirleri kurtarmak için Nusayrat'a yardım tırıyla sızdı
[Fotograf: AA]

Filistinli kaynaklar, İsrail özel kuvvetlerinin, esirleri kurtarmak için sivil bir araç ve kapalı bir tır içinde Nusayrat'a sızdığını ifade etti.

Söz konusu kaynaklar, insani yardım naklinde kullanılan bu araç ve tırların Gazze'de yaygın şekilde bulunduğunu dile getirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 Filistinlinin öldüğü, en az 400 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
ABD, İsrailli esirleri kurtarma "operasyonuna" yardım etmiş
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:28
Baykar'dan bir ilk daha: Türkiye'nin en büyük 10 ihracatçı arasında yer aldı
20:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
20:12
ABD, İsrailli esirleri kurtarma "operasyonuna" yardım etmiş
19:44
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ankara'da açılış törenine katıldı
19:28
Kuzey Kore, Güney'e yeniden içinde "çöp" bulunduğu düşünülen balonlar gönderdi
19:24
ABD: İsrailli esirlerin serbest kalabilmesine yönelik tüm çabaları destekliyoruz
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçen Şaban Ağa Camisi özgün yapısını koruyor
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçen Şaban Ağa Camisi özgün yapısını koruyor
FOTO FOKUS
İkinci uzay misyonu için kalkış gerçekleşti
İkinci uzay misyonu için kalkış gerçekleşti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ