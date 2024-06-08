Parçalı Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.06.2024 19:19

Hamas: İsrail'in bazı esirleri kurtarması Gazze'deki stratejik başarısızlığını değiştirmeyecek

Hamas, İsrail'in Gazze'deki 4 esiri canlı olarak kurtardığını duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, bunun Tel Aviv'in stratejik başarısızlığını değiştirmeyeceğini belirtti.

Hamas: İsrail'in bazı esirleri kurtarması Gazze'deki stratejik başarısızlığını değiştirmeyecek
[Fotograf: AA]

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Nazi işgal ordusu, 8 aydan uzun süredir düzenlediği saldırıların ardından, Gazze'deki bazı esirleri kurtardığını duyurdu." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun bu sürede askeri, güvenlik ve teknolojik tüm imkanlarını kullandığı belirtilen açıklamada, "Bu esnada katliam, soykırım, abluka ve zorla aç bırakma dahil tüm (savaş) suçları işlemesi, Gazze'deki stratejik başarısızlığını değiştirmeyecek." ifadelerine yer verildi.

Hamas, elinde halen İsrailli esirler bulunduğuna dikkati çekerek, "Direnişimiz, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki son kahramanca operasyonda olduğu üzere esir sayısını artırma kapasitesine sahip." ifadeleriyle İsrail'e meydan okudu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

Kurtarılan esirlerin Tel Aviv yakınlarındaki Sheba Tel-Hashomer Hastanesi'ne getirildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedilmişti. İsrailli esirlerin kurtarılması sırasında çıkan çatışmalarda 1 İsrail polisinin ise öldüğü belirtilmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara düzenlediği saldırılarda 210 Filistinlinin öldüğü, en az 400 Filistinlinin yaralandığını bildirilmişti.

ETİKETLER
Hamas Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Filistin yönetimi: İsrail'in işlediği katliamlardan tümüyle ABD'yi sorumlu tutuyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:28
Baykar'dan bir ilk daha: Türkiye'nin en büyük 10 ihracatçı arasında yer aldı
20:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
20:14
Filistinli kaynaklara göre, İsrail esirleri kurtarmak için Nusayrat'a yardım tırıyla sızdı
20:12
ABD, İsrailli esirleri kurtarma "operasyonuna" yardım etmiş
19:44
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ankara'da açılış törenine katıldı
19:28
Kuzey Kore, Güney'e yeniden içinde "çöp" bulunduğu düşünülen balonlar gönderdi
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçen Şaban Ağa Camisi özgün yapısını koruyor
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçen Şaban Ağa Camisi özgün yapısını koruyor
FOTO FOKUS
İkinci uzay misyonu için kalkış gerçekleşti
İkinci uzay misyonu için kalkış gerçekleşti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ