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Dünya
AA 08.06.2024 20:10

Amerikalı yetkili: Amerikan birimi İsrail güçleri ile birlikte çalıştı

CNN'e konuşan Amerikalı yetkili, Gazze'de bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılar için bir Amerikan biriminin İsrail güçleri ile birlikte çalıştığını söyledi.

Amerikalı yetkili: Amerikan birimi İsrail güçleri ile birlikte çalıştı
[Fotograf: AA]

Amerikan CNN kanalına konuşan ve adı açıklanmayan Amerikalı bir yetkili, İsrail ordusunun yaptığı ve en az 210 Filistinli sivilin öldürüldüğü saldırılara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yetkili, ABD'nin saldırılara destek verdiğini belirterek, "Bir Amerikan birimi, İsrail güçleriyle birlikte çalıştı" sözlerini kullandı.

Amerikalı yetkili, söz konusu desteğin detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

İsrail Gazze'ye yoğun saldırı başlattı
İsrail Gazze'ye yoğun saldırı başlattı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, konuyla ilgili açıklamasında, Gazze'de 210 Filistinli sivilin öldürüldüğü saldırıyı "başarılı" olarak nitelendirmiş ve ABD olarak tüm çabaları hem ateşkes müzakereleri hem de "diğer araçlarla" desteklediklerini ifade etmişti.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 210 kişinin öldüğünü, en az 400 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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