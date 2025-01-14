Filistinli kaynaklar: Gazze'deki ateşkes anlaşması neredeyse hazır

Katar'ın başkenti Doha'da İsrail ile Hamas arasında yürütülen müzakere sürecinin hassasiyeti nedeniyle ismini vermek istemeyen Filistinli kaynaklar, gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Filistinli kaynaklar, ateşkes ve esir takası anlaşmasının neredeyse hazır olduğunu ifade etti.

Ayrıca, sürecin şu andaki gibi devam etmesi halinde büyük ihtimalle 17 Ocak Cuma günü ya da daha önce anlaşmanın imzalanabileceği aktarıldı.

Anlaşmanın 3 aşamada uygulanacağı ve ilk aşamanın 40 ila 42 gün süreceği belirtildi.

Kaynaklar, "Bu aşamada İsrail, Netzarim ve Philadelphi koridorlarında kalmaya devam edecek. Bir hafta sonra Hamas'tan İsrailli esirlerin listeleri teslim alınacak, ardından İsrail, Gazze’nin kuzeyine geri dönüşlere izin verecek." bilgisini verdi.

İsrail'in, dönüş düzenlemeleriyle ilgili Gazze'nin kuzeyine geçişlere izin vermek için Netzarim Koridoru'nun bir kısmından çekileceği de aktarıldı.

Kaynaklar ayrıca, yaya olarak dönenlerin aranmayacağını ancak araçlarla dönenlerin silah kaçakçılığı veya kuzeye silahlı kişilerin geçişinin engellenmesi amacıyla uluslararası bir kuruluş tarafından getirilen cihazlarla aranacağını belirtti.

Tampon bölgenin genişliğiyle ilgili bir anlaşmazlık olduğunu aktaran kaynaklar, İsrail’in bölgenin 1500 metre olmasını istediğini ancak 1000 metre olarak anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kaynaklara göre, birinci aşamanın ardından İsrail'in Netzarim Koridoru'ndan tamamen çekilerek tampon bölgenin sınırlarına kadar gerilemesini sağlamak sağlamak amacıyla ikinci ve üçüncü aşama üzerinde müzakereler yapılacak, İsrail, Philadelphi bölgesinde kalmaya devam edecek.

Kaynaklar, İsrail'in Hamas'a teslim ettiği 34 kişilik listede 8 askerin yer aldığını ve basında Hamas'ın bunu kabul ettiği yönünde iddialar yer aldığını ifade etti.

İsrail'in, Hamas'ın bu listeyi reddedeceğini tahmin ettiğini ancak Hamas'ın listeyi kabul ettiğini dile getiren kaynaklar, bu askerler için farklı bir karşılık belirleneceğini aktardı.

Kaynaklar, 7 Ekim'den sonra alıkonulan tüm sivil esirlerin serbest bırakılması karşılığında bu 8 askerin serbest bırakılması önerisi bulunduğunu ve bunun kabul edilme olasılığının yüksek olduğunu kaydetti.

Katar, Mısır ve ABD'nin ara buluculuğunda Hamas ve İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler, esir takası ve saldırıların durdurulmasıyla ilgili nihai bir anlaşmanın şekillendirilmesi için yoğun şekilde devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, üst düzey İsrail müzakere heyetini Gazze'de ateşkes ve esir takası görüşmelerinin yürütüldüğü Katar'a gönderme kararı almış, aralarında İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın da bulunduğu heyet Doha'ya gitmişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya varıldığı öne sürmüştü.