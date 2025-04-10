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Dünya
AA 10.04.2025 21:49

Filistinli işadamı, Hamas'a destek suçlaması sonrası Harvard yönetiminden ayrıldı

ABD’de yaşayan Filistin kökenli milyarder iş insanı Bashar Masri’nin, Hamas’a destek suçlamasıyla hakkında açılan davadan sonra Harvard Üniversitesi yönetimindeki görevinden istifa ettiği belirtildi.

Filistinli işadamı, Hamas'a destek suçlaması sonrası Harvard yönetiminden ayrıldı

New York Post’un (NYP) haberine göre Masri, Harvard Üniversitesi Kennedy Hükümet Okulu Dekan Konseyi'ndeki görevini bıraktı.

NYP’ye açıklama yapan Kennedy Hükümet Okulu sözcüsü, “Sayın Masri, Dekan Konseyi'nden istifa etti. Dava, yasal süreçle incelenmesi ve ele alınması gereken ciddi iddiaları gündeme getiriyor." ifadelerini paylaştı.

İsrailliler, Masri hakkında “Hamas’a yardım ve destek vermek" suçlamasıyla 7 Nisan’da Washington DC’de dava açmıştı.

Dava dilekçesinde, Masri’nin Gazze’deki Hamas tünellerini inşa etmekle suçlanıyor.

Masri ise suçlamaları reddetmiş, kendisinin veya herhangi bir kuruluşunun yasa dışı bir faaliyete karışmadığını savunmuştu.

ABD medyasında ayrıca, Masri’nin Trump yönetiminde ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler’e Gazze’nin geleceği konusunda çok fazla öne çıkmadan danışmanlık yaptığı iddia ediliyor.

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