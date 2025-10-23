Filistinli gruplar, Mısır'da Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüşüyor

Mısır'da yayın yapan "Kahire el-İhbariyye" televizyonunun haberine göre, Kahire, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasıyla ilgili görüşmeler gerçekleştiren Filistinli gruplara ev sahipliği yapıyor.

Haberde, Mısır'ın Gazze'de ateşkesi kalıcı kılmak ve bölgede adil barışı sağlamak için ABD ile iletişimi yoğunlaştırdığı ifade edildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenmişti.