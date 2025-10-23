Çok Bulutlu 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.10.2025 14:37

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın Bekaa bölgesine hava saldırıları düzenledi

İşgalci İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Bekaa bölgesinde bazı noktalara hava saldırıları düzenlediği duyuruldu.

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın Bekaa bölgesine hava saldırıları düzenledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Lübnan basınında yer alan haberde, İsrail hava saldırılarının Bekaa'nın kırsal bölgelerinde bazı noktaları hedef aldığı belirtildi.

Lübnan makamlarından saldırıya ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan sosyal medyada yer alan videolarda, İsrail'in hava saldırıları sonrası Bekaa'daki çok sayıda noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı.

Açıklamada, "Hizbullah'ın eğitim kampı ve hassas füze üretim tesisi altyapısı" başta olmak üzere bazı hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024’te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024’te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail’in bunu 4 bin 500’den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail, ayrıca son savaşta ele geçirdiği 5 Lübnan tepesini halen işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
UNRWA: Gazze Şeridi 61 milyon ton enkazla kaplanmış durumda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:15
Gelir İdaresi "kiralarla ilgili yeni vergi geldi" iddialarının gerçeği yansıtmadığı duyurdu
14:54
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ şehitlerini andı
14:49
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
15:08
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
14:21
UNRWA: Gazze Şeridi 61 milyon ton enkazla kaplanmış durumda
14:38
Ekran yorgunu çocuklar: Dijital stresin bedeli
Madagaskar'ın kıyı kenti Toliara’da günlük yaşam
Madagaskar'ın kıyı kenti Toliara’da günlük yaşam
FOTO FOKUS
İzmir'de sağanak taşkınlara yol açtı: Ev ve iş yerlerini su bastı
İzmir'de sağanak taşkınlara yol açtı: Ev ve iş yerlerini su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ