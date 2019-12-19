Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini duyurduğu 6 Aralık 2017'den sonra İsrail'in Filistin'e karşı geniş ve kapsamlı bir saldırı başlattığını söyleyen Bakan Hedmi, "İsrail'in son zamanlarda artan vahşi saldırılarından dolayı Kudüs'te tamamen karanlık bir dönemde yaşadığımızı söylersek abartmış olmayız." dedi.

İsrail'in eşi benzeri görülmemiş saldırılarda bulunduğuna dikkati çeken Hedmi, "Trump'ın kararının ardından yasa dışı yerleşimler, Filistinlilere ait evlerin yıkılması, Mescid-i Aksa'nın statüsünde değişiklik, İslami izleri yok edip sembolleri değiştirme gibi ihlallere hız verildiğini görüyoruz. Kudüs'te Filistinli liderlere yönelik tutuklamalara şahit oluyoruz. İsrail, Filistinlilerin sosyal ve spor faaliyetlerinin yanı sıra cenazeleri için taziye düzenlemelerine bile engel oluyor." diye konuştu.

Müslümanlara "Mescid-i Aksa'yı ziyaret edin" çağrısı

Hedmi, tüm Müslümanlara Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı ziyaret ederek sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Filistinli Bakan, "Mescid-i Aksa'yı savunmak her Müslüman'ın görevidir. Zor bir süreçten geçiyoruz. Aksa'yı Filistinli, Arap ve Müslümanlar olarak tek saf halinde savunmamız gerekir. Kudüs mücadelesini kaybedersek gelecekteki tüm mücadeleleri kaybetmiş oluruz. Kudüs, Filistin'in başkentidir ve öyle kalacaktır. Bu, slogan değil hakikattir." dedi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik yeni bir eylem hazırlığında olduğunu, İslam aleminin Kudüs halkını Mescid-i Aksa'yı savunma konusunda yalnız bırakmaması gerektiğini vurgulayan Hedmi, daha önce de bunu birçok kez dile getirdiklerini söyledi.

Hedmi, "Yeni bir yıla girerken milyonlarca Müslüman'ın Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini, Doğuş Kilisesi'ni, tarihi mekanları ziyaret edeceğini ve Kudüs'te bir canlılık yaşanacağını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kudüs olmaksızın Filistin'de seçimler temelsizdir"

Kudüs Bakanı Hedmi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın genel ve devlet başkanlığı seçimleri konusunda aldığı karara ilişkin de şunları söyledi:

"Seçimler ulusal bir taleptir. Devlet Başkanlığının da bu yönde kararı vardır. Kudüs olmaksızın Filistin'de seçimler temelsizdir. Kudüs, Filistin'in bir parçasıdır. Kudüs olmadan seçimlerin yapılmasını konuşmamız mümkün değil."

Bakan Hedmi, Kudüs'teki Filistinlilerin bulundukları yerde oy kullanmalarına izin verilmesi için uluslararası toplum aracılığıyla İsrail'e baskı yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA