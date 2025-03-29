Filistinli aktivist Halil'in ilk duruşmasında tahliye kararı çıkmadı

Filistinli aktivist Halil'in, New Jersey eyaletinde yapılan duruşmasında Newark Federal Mahkemesi Hakimi Michael Farbiarz, Filistinli aktivistin Louisiana'daki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tesisinde tutulmasının devamına hükmetti.

Farbriaz, bir saat süren ve Halil'in hamile eşi Noor Abdalla'nın da hazır bulunduğu duruşmada, Green Card sahibi Filistinli aktivistin serbest bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin argümanları dinlemeyi reddetti.

Halil'in avukatı Ramzi Kassem, duruşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi Abdalla'nın onun yokluğunda "son derece zor bir dönemden geçtiğini" belirterek, müvekkilinin salıverilmesi çağrısını yineledi.

Duruşmaya katılmayan Halil, New York'taki Columbia Üniversitesi'ne ait apartman binasından, ICE ekipleri tarafından alınmasının üzerinden iki haftadan fazla süre geçmesine rağmen hala Louisiana'daki ICE tesisinde gözaltında tutuluyor.

Mahkeme binasının önünde yüzlerce kişi Halil için toplandı

Öte yandan, Mahmud Halil'in duruşmasının yapıldığı, New Jersey eyaletinin Newark kentindeki mahkeme binasının önünde yüzlerce gösterici, Filistinli aktivisti desteklemek için toplandı.

Göstericilerin bir kısmı konuşma yaparak, bir kısmı da taşıdıkları dövizlerle Halil'in salıverilmesini isterken, Başkan Donald Trump ve yönetiminin ABD üniversitelerinde öğrenci vizesi ile bulunan uluslararası öğrencilere yönelik sert tutumunu eleştirdi.

Halil neden tutuklandı?

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine girerken gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin ABD'li olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaştığı mesajda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine ABD'de bir yargıç Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuştu.