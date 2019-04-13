Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih’in Merkez Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye'nin kurduğu Filistin hükümetinin yeni kabinesinin üyeleri, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın huzurunda yemin etti.

Yeni kurulan hükümet için işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Başkanlık Sarayı’nda yemin töreni düzenlendi.

Kurulan yeni kabinede daha önce başbakan yardımcılığı ve enformasyon bakanlığı görevlerinde bulunan Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne ile Ziyad Ebu Amr, başbakan yardımcılığına getirilirken Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, Maliye ve Planlama Bakanı Şükri Beşşare ile Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Rula Muayaah yerlerini korudu.

Fetih Hareketi Devrim Konseyi Sekreteri Yardımcısı Mey Kiyle Sağlık Bakanı, Gazze Şeridi’ndeki Fetih Hareketi Sözcüsü Atıf Ebu Seyf Kültür Bakanı, Feda Partisi liderlerinden Riyad Atari Tarım Bakanı, Filistin Halk Partisi liderlerinden ve Filistin’in Afrika Birliği ile eski Etiyopya Büyükelçisi Nasri Ebu Ceyş de Çalışma Bakanı oldu.

Kadın İşleri Bakanlığına Fetih Hareketi’nin Gazze Şeridi’ndeki Merkez Konseyi eski üyesi Amal Hamad, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani Toplumsal Kalkınma Bakanlığına, Kudüs Ticaret Odası Başkanı Fadi El-Hedmi Kudüs İşleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına da Muhammed Ziyaret getirildi.

Akademi ve iş dünyasından iş adamı Halid El-Asali Ekonomi Bakanı, eski Mühendisler Sendikası Başkanı Mecdi es-Salih Yerel Yönetimler Bakanı, akademisyen İshak Sedr İletişim Bakanı, Mervan Avrati Eğitim Bakanı, akademisyen Muhammed Eş-Şelalde Adalet Bakanı, Asım Salim Ulaştırma Bakanı, Mahmud Ebu Muveys Yüksek Öğrenim Bakanı, Usame Saadavi de Liderlik ve Güçlendirmeden Sorumlu Devlet Bakanı olarak yemin etmelerinin ardından göreve başladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 10 Mart’ta Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih’in Merkez Konsey Üyesi Iştiyye’yi yeni başbakan olarak atamıştı.

Iştiyye, yaptığı açıklamada, FKÖ bünyesindeki 6 Filistinli grubun yeni hükümette yer alacağını belirtmişti.

Fetih Hareketi Merkez Konseyi, ocak ayı sonunda Hamas ile yürütülen uzlaşı çabalarının başarısız olduğunu gerekçe göstererek FKÖ bünyesindeki Filistinli örgütlerden bir hükümetin kurulması ve Fetih Merkez Konseyi üyelerinden birinin başbakan seçilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Fetih'in tavsiyesi üzerine 29 Ocak'ta Filistin Uzlaşı Hükümeti Başbakanı Rami El-Hamdallah'ın istifasını kabul etmiş ve yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakan olarak göreve devam etmesini istemişti.

"Abbas'ın hükümeti bölünmüşlüğü derinleştirecek"

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, Iştiyye’nin başbakanlığa atanması üzerine harekete bağlı Aksa kanalına yaptığı açıklamada, "Abbas'ın hükümeti bölünmüşlüğü derinleştirecek. Halkımızın çıkarlarına hizmet etmeyecek. Batı Şeria’nın Gazze Şeridi’nden ayrılmasına da katkıda bulunacak" ifadelerini kullanmıştı.

Berhum ayrıca, Hamas'ın ulusal birlik hükümetinin kurulmasının yanı sıra başkanlık ve yasama seçimlerinin yapılmasını desteklediğini belirtmişti.

Kaynak: AA