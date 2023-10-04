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Dünya
AA 04.10.2023 19:48

Filistin'den Mescid-i Aksa baskınlarına karşı 'uluslararası acil müdahale' çağrısı

Filistin Kudüs İşleri Bakanlığı, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskılarının durdurulması için uluslararası acil müdahale talebinde bulundu.

Filistin'den Mescid-i Aksa baskınlarına karşı 'uluslararası acil müdahale' çağrısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kudüs İşleri Bakanlığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan baskınlara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarının önünü açmak için orada namaz kılan Müslümanların türlü saldırı ve gözaltılara maruz kaldığı ifade edilirken, halihazırda Aksa'nın zaman ve mekan olarak bölünmeye çalışıldığı uyarısında bulunuldu.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanlara yönelik saldırılarının "savaş ilanı" olarak değerlendirildiği açıklamada, "İsrailli radikal kişilerin Kudüs'te yerli ve yabancı Hristiyanların mülklerine yönelik saldırılarında da artış var." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın ve kışkırtıcı saldırılara karşı acil uluslararası müdahale talebinde bulunuldu.

Hamas'tan "Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilemeyeceği" vurgusu

Hamas da Yahudi yerleşimcilerin devam eden baskınlarının Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştiremeyeceğini belirtti.

Hamas Sözcüsü Muhammed Hamade imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin himayesinde gerçekleşen Mescid-i Aksa baskınları provokatif davranışlar olarak nitelendirildi ve Filistin halkının tüm gücüyle buna karşı çıkacağı vurgulandı.

Filistinli kadınlar, Aksa'ya yönelik baskınları Gazze'de protesto etti

Öte yandan abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde toplanan onlarca Filistinli kadın, Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan baskınları protesto etti.

"Mescid-i Aksa tehlikede" ve "Lebbeyk ya Aksa" yazılı pankartlar taşıyan Filistinli kadınlar, Mescid-i Aksa'ya destek sloganları attı.

Filistin el-Ahrar Hareketi yöneticilerinden Hibe el-Medhun, gösteri sırasında yaptığı konuşmada, İsrail'in Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı uluslararası acil müdahale çağrısında bulundu.

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden İsra el-Alul da "Mesid-i Aksa kırmızı çizgimizdir. İşgalcinin Kudüs kenti ve kutsallara karşı işlediği suçların da hesabı sorulacaktır." dedi.

2 bin 790 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
2 bin 790 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Fanatik Yahudi yerleşimciler "Sukot (Çardaklar) Bayramı" bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürüyor.

Sabah namazının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde varlığını artıran İsrail polisi, demir bariyerler ile kontrol noktaları oluşturarak Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermemişti.

Ayrıca "Sukot (Çardaklar) Bayramı" dolayısıyla toplanan fanatik Yahudilerden bazılarının, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Hristiyanlık için kutsal tarihi kilise önünde hakaret amaçlı yere tükürmesi tepki çekmişti.

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Mescid-i Aksa Filistin Devleti İsrail Kudüs
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