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Dünya
AA 04.10.2023 19:34

Hindistan'da sel nedeniyle 14 kişi öldü, 120 kişi kayboldu

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 23'ü asker 120 kişi kayboldu.

Hindistan'da sel nedeniyle 14 kişi öldü, 120 kişi kayboldu
[Fotograf: AFP]

Hindustan Times'ın haberine göre, Sikkim eyaleti Afet Yönetim Kurumu Genel Müdürü Prabhakar Rai, yerel saatle 22.00 sularında Lachen bölgesinde su seviyelerinin aniden yükseldiğini ve sel meydana geldiğini kaydetti.

Eyalet yetkilileri, meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 23'ü asker 120 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, bölgede bulunan askeri kuruluştaki 23 askeri personelin selde kaybolduğu belirtildi.

Bangladeş'te sel uyarısı

Öte yandan Bangladeş'te de bazı bölgeler için sel uyarısı yapıldı.

Selin "buzul gölünün taşması" nedeniyle meydana geldiğini düşünen yetkililer, konuyu araştırıyor.

Batı Bengal eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee, sele ilişkin yaptığı açıklamada, 10 bin kişinin bölgeden tahliye edildiğini ve eyaletin 9 farklı bölgesinde kurulan kamplara götürüldüğünü söyledi.

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