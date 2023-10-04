Küba'da bir binada kısmi çökme: Ölü ve yaralılar var

Küba’nın başkenti Havana’da bir binada kısmi çökme meydana geldi.

Çökme sonucu ilk belirlemelere göre en az 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

En az 2 kişinin de enkaz altında mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

"Kısmi çökmeye rüzgar ve yağmur neden olmuş olabilir"

Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği binada, 54 kişinin yaşadığı belirtilerek, kısmi çökmeye sabahın erken saatlerinde kentte etkili olan rüzgar ve yağmurun neden olmuş olabileceği ifade edildi.

Küba İnşaat Bakanı Rene Mesa Villafana geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Küba'da 850 binden fazla konutun bakım ve onarıma ihtiyaç duyduğunu ve hükümetin yeni konutlar inşa etmek için çalıştığını belirtmişti.