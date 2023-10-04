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Dünya
AA 04.10.2023 18:59

Almanya linyit yakıtlı elektrik santrallerinin bu kış da devreye alınmasını onayladı

Almanya'da Bakanlar Kurulu, kışın enerji sıkıntısı yaşanması halinde rezervdeki linyit yakıtlı elektrik santrallerinin Mart 2024 sonuna kadar tekrar devreye sokulmasını onayladı.

Almanya linyit yakıtlı elektrik santrallerinin bu kış da devreye alınmasını onayladı
[Fotoğraf: Getty]

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, linyit yakıtlı elektrik santrallerinin Ekim 2023'ten Mart 2024 sonuna kadar tekrar devreye sokulmasına Bakanlar Kurulunun onay verdiği duyuruldu.

Alman hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşı ve Moskova'dan doğal gaz sevkiyatının, neredeyse tamamen durmasının ardından 1,9 gigawatt gücündeki yedek linyit santrallerini geçen kış yeniden elektrik şebekesine bağlamıştı.

Linyit santralleri doğal gaz santrallerine kıyasla çok daha fazla karbon salımı yapıyor.

Alman hükümetinin, söz konusu santrallerin bu kış üreteceği artan karbondioksitin nasıl dengeleneceği konusunda ise gelecek yılın yazına kadar önerilerde bulunacağı hatırlatıldı.

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