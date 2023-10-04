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Dünya
AA 04.10.2023 17:13

ABD'de sağlık kuruluşu Kaiser'in en az 75 bini aşkın çalışanı grev başlattı

ABD'nin en büyük sağlık kuruluşlarından Kaiser Permanente'nin 75 binden fazla çalışanı kötü iş koşulları nedeniyle greve başladı.

ABD'de sağlık kuruluşu Kaiser'in en az 75 bini aşkın çalışanı grev başlattı
[Fotograf: AA]

Kaiser Permanente Sendikaları Koalisyonunun yetkilileri, bu sabah Kaiser yönetimi ile yapılan görüşmeden netice alamadı.

ABD genelinde yüzlerce şubesi olan Kaiser'in, aralarında hemşire, acil servis teknisyeni, solunum terapisti gibi 75 bini aşkın personeli, 7 Ekim'e kadar sürecek iş bırakma eylemi başlattı.

Kaiser Permanente Sendikaları Koalisyonunca yapılan açıklamada, iş bırakma eyleminin ABD tarihinde sağlık çalışanlarının en büyük grevi olduğu belirtildi.

"Kar amacı gütmeyen vakıf" statüsüne sahip sağlık kuruluşunun çalışanları, hayat pahalılığına karşı daha yüksek maaş ve personel sayısının artırılması gibi temel haklar konusunda taleplerini bir süredir dillendiriyor.

Washington, California, Virginia, Oregon ve Colorada gibi eyaletleri kapsayan iş bırakma eylemiyle yaklaşık 13 milyon hasta kapasitesine sahip Kaiser'i, sendika ile masaya oturmaya ikna edilmesi hedefleniyor.

ABD'de diğer taraftan Birleşik Otomotiv İşçileri sendikasının 25 binden fazla üyesinin Ford Motor, General Motors ve Stellantis'e karşı grevi devam ediyor.

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