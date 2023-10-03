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Dünya
AA 03.10.2023 20:20

2 bin 790 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Yahudilerin eylül ayının sonlarına doğru başlayan Sukot (Çardaklar) Bayramı'nda şu ana kadar 2 bin 790 fanatik Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

2 bin 790 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre Sukot Bayramı'nın dördüncü günü, sabah saatlerinde 506, öğleden sonra 283 olmak üzere 789 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Böylece 29 Eylül'de başlayan ve bir hafta devam edecek Sukot Bayramı'nda şu ana kadar 2 bin 790 fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş oldu.

İsrail polisi, baskınlar sırasında Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde demir bariyerler ile kontrol noktaları oluşturdu.

Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine yaş sınırlaması getiren İsrail polisi, Yahudi yerleşimcilerin baskını esnasında Filistinli gençlerin Aksa'ya girişini engelledi.

Görgü tanıklarına göre İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudi yerleşimciler, Aksa'nın avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdi.

Yahudi yerleşimciler dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artıyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

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Mescid-i Aksa Kudüs
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