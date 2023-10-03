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Dünya
TRT Haber 03.10.2023 21:40

ABD polisi Ermenilerin Türk diplomatlara saldırısına ilişkin detayları TRT Haber'e açıkladı

California’da radikal Ermenilerin Türkiye’nin Washington Büyükelçisi ve Azerbaycan’ın Los Angeles Başkonsolosu’nun konuşmacı olduğu etkinlikte sözlü ve fiziksel saldırısı ile ilgili soruşturma devam ediyor. Nefret suçunun değerlendirildiği soruşturma ile ilgili ilk bilgileri Los Angeles Polis Departmanı Başkomiseri, TRT Haber'e anlattı.

Tuna Şanlı
Tuna Şanlı
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ABD polisi Ermenilerin Türk diplomatlara saldırısına ilişkin detayları TRT Haber'e açıkladı

ABD'de radikal Ermeniler, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi ve Azerbaycan’ın Los Angeles Başkonsolosu’nun konuşmacı olduğu etkinlikte sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

Yunus Emre Enstitüsü'nce düzenlenen konferans çıkışında Türk diplomatlara saldıran Ermeni grup olay yerinden kaçtı.

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Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) Büyük Suçlar Birimi Başkomiseri TRT Haber Muhabiri Tuna Şanlı’ya soruşturma ile ilgili son durumu anlattı.

Türk diplomatların bina dışında kadın ve erkeklerin olduğu bir grup tarafından itilip ve yumruklandığını hatırlatan Başkomiser, saldırıya uğrayan 3 kişi ile soruşturmanın yürütüldüğünü kaydetti.

Büyük suç soruşturması kapsamında ele alınıyor

Soruşturmanın; Güneybatı Bölümü Devriye memurları ve Büyük Suçlar Biriminden dedektiflerce yürütüldüğünü belirten Başkomiser soruşturmanın “büyük suç soruşturması” kapsamında ele alındığını kaydetti.

Los Angeles Polis Departmanı Başkomiseri TRT Haber’e yaptığı açıklamada; soruşturmanın nefret suçu, darp ve kriminal tehdit suçları kapsamında devam ettiğini belirtti.

 


 

"Şimdiye kadar herhangi bir kişi gözaltına alınmadı"

Şimdiye kadar herhangi bir kişiyi gözaltına almadıklarını belirten Başkomiser kapsamlı bir soruşturma yürüttüklerini ve ABD Dışişleri Bakanlığı'na da bilgi verdiklerini kaydetti.

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"Olay çok endişe verici"

Olayın çok endişe verici olduğunu belirten Başkomiser “Umarım bir tutuklama olur çünkü her soruşturmada olduğu gibi burada da son derece proaktif davranıyoruz” ifadelerini kullandı.

LAPD: Umarım tutuklama gerçekleşir

Özellikle nefret suçu söz konusu olduğu için soruşturmada çok açık ve net olacaklarını belirten Başkomiser “Bu son derece endişe verici olayla ilgili amacımız bu suçları işleyen veya gerçekleştiren şüpheliyi bulmak ve dolayısıyla tutuklamak. Yapılması gereken çok iş var. Yaşanan olayları çok ama çok ciddi ele alıyoruz. Bu yüzden bu konuda çok proaktif olacağız” ifadelerini kullandı.

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