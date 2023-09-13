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Dünya
AA 13.09.2023 14:13

Filistin'den Libya'ya 37 kişilik arama kurtarma ekibi

Filistin büyük bir sel felaketi yaşayan Libya'ya arama kurtarma ekibi yolladı.

Filistin'den Libya'ya 37 kişilik arama kurtarma ekibi
[Fotograf: AP]

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, Filistin'den ayrılmadan önce yardım ekibiyle bir araya geldi.

Dik, burada yaptığı konuşmada, Libya'ya gidecek Sağlık Bakanlığına bağlı sivil savunma ekibinin 37 kişiden oluştuğunu söyledi.

Sivil Savunma Birimi yetkililerinden Avde Yunus da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatıyla hazırlanan ekibin önce Ürdün'e, oradan Libya'ya geçeceğini söyledi.

Libya'daki selde ölü sayısı 6 bine çıktı
Libya'daki selde ölü sayısı 6 bine çıktı

Bu arada, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 23'e yükseldiği bildirildi. Bakanlık dün Libya'daki selde 12 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.

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