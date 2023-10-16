Filistin'de İsrail şiddeti 10. gününde artarak devam ediyor

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava saldırılarıyla bombalamaya devam etti.

Gazze'deki görgü tanıklarının ifadelerine göre, bombardımana maruz kalan bölgelere giden acil yardım ve kurtarma ekipleri, Cela Caddesi'nde İsrail uçaklarının hedefi oldu.

İsrail uçakları tarafından saldırıya uğrayan sivil savunma ve acil servis ekiplerinden ölenler ve yaralananlar oldu.

[Fotoğraf: AA]

Gökyüzü ışık bombalarıyla aydınlandı

Hastane kaynakları, Gazze'de Han Yunus kentinin Kızan bölgesinde İsrail bombardımanına maruz kalan bir kadının hayatını kaybettiğini ve 6 çocuğun yaralandığını aktardı.

Ayrıca, görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Gazze'nin doğusunu, Şucaiyye ve Zeytun mahallelerini, kentin kuzeyini yoğun bombardıman altında tuttuğunu söyledi.

Kentin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi'ne uzanan saldırılarda yaralananlar oldu, kuzey bölgelerinde gökyüzünü aydınlatan ışık bombaları atıldı.

AA muhabiri, hava saldırılarında özellikle ana yolların hedef alındığına dikkati çekti.

Abbas: İsrail'in Gazze'ye saldırısı derhal durmalı

Filistin haber ajansı Wafa'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Abbas, "İsrail'in Gazze'ye saldırısı derhal durmalı. Filistinlilerin himaye edilmesi ve Gazze'ye insani yardım koridorlarının açılmasına izin verilmesi ve oradaki vatandaşlara su elektrik ve yakıt ulaştırılması gerekir." dedi.

Gazze'den halkın zoraki göç ettirilmesine tümüyle karşı olan Abbas, bunun ikinci Nekbe olacağını vurguladı.

Abbas, her iki taraftan da sivillerin öldürülmesine karşı olduğunu belirterek, her iki tarafa da tutuklu, esir ve sivillerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Şiddete karşı olduğunu tekrar ederek, Hamas'ın Filistin halkını temsil yetkisinde olmadığına işaret eden Abbas, "İşgali sonlandıracak olan, siyasi çözümün zorunluluğudur. Filistin halkının tek meşru temsilcisi, kararları, programları ve politikaları ile Filistin Kurtuluş Örgütü'dür. Başka bir örgütün politikaları değildir" ifadelerini kullandı.

İsrail: Gazze'de 600 bin Filistinli kuzeyden güneye geçti

Times of Israel'in haberine göre İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas'ın engelleme çabalarına rağmen 600 bin Filistinlinin Gazze'den güneye tahliye edildiğini kaydetti.

İsrail ordusunun, gelecek günler içinde Gazze Şeridi'nin kuzeyini yoğun şekilde hedef alacağını belirten Hagari, "Dünyayı temin ederim ki, olaylara karışmayan vatandaşlara en az zarar vererek uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz. Bizimle düşmanlarımız arasındaki fark budur" ifadelerini kullandı.

İsrail yönetimi, yakın olduğu düşünülen kara harekatı öncesinde Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin evlerini terk edip güneye yönelmeleri çağrılarında bulundu.

7 günde 1 milyon Gazzeli yerinden edildi

Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde 2 bin hastanın tedavi gördüğü 22 hastanenin boşaltılması çağrısını "ölüm cezası" olarak niteledi.

Birleşmiş Milletler, 7 günde yerlerinden edilen Gazzelilerin sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu.

İsrail'e tam destek açıklaması yapan ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor. Gerekçe 'savaşı büyütmek isteyenleri caydırmak' olarak açıklandı.

New York Times: Olası kara saldırısı ertelendi

New York Times gazetesi, İsrail'in hafta sonu yapmayı planladığı olası kara saldırısını ileri bir tarihe aldığını öne sürdü. Buna göre, kara kuvvetlerine havadan verilecek desteğin, hava muhalefetine takılması nedeniyle saldırı birkaç gün ertelendi.

Blinken İsrail'e gidiyor

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 6 Arap ülkesini kapsayan bölge turunun ardından bugün yeniden İsrail'e gideceği duyuruldu.

Filistin'de İsrail şiddeti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.