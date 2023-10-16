UNRWA: Gazze'deki okul ve binalarımızda 400 bin yerinden edilen kişi kalıyor

UNRWA, X platformundan yaptığı paylaşımda, yaşlı kadın ve çocukların temel insani onurlarından mahrum edilmiş 400 bin kişinin Gazze'deki binalarına geldiğini, bunun tümüyle bir utanç olduğunu belirtti.

Paylaşımda, "Bizler örgütte çalışan 14 arkadaşımızı kaybettiğimizden dolayı üzgünüz" ifadelerine yer verildi.

UNRWA daha önce çalışanlarından 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Filistin'de İsrail şiddeti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.